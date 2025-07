Arraial da Ufac acontece na próxima semana, em Rio Branco

Nos dias 11 e 12 de julho, a Universidade Federal do Acre (Ufac), em parceria com o Diretório Central dos Estudantes (DCE), realiza mais uma edição do tradicional Arraial da Ufac, em Rio Branco. A festa acontece das 18h à meia-noite e promete reunir a comunidade acadêmica e o público em geral em uma celebração marcada por comidas típicas, quadrilhas, apresentações culturais e música ao vivo.

Com entrada gratuita e ambiente aberto ao público, o evento já se consolidou como uma das festas juninas mais aguardadas no calendário cultural universitário do estado. O arraial busca valorizar as tradições populares por meio da decoração típica, figurinos caipiras, danças tradicionais e uma programação recheada de atrações.

Durante os dois dias de evento, os participantes poderão aproveitar barraquinhas e assistir a grupos de quadrilha, além de diversas atrações musicais locais.

A festa será realizada no campus da Ufac, e a organização convida todos a participarem com vestimentas típicas e disposição para dançar e celebrar. A programação detalhada será divulgada nos próximos dias pelas redes oficiais da universidade e do DCE.