Arraial da Ufac sorteará 1 ano de internet grátis em bingo neste sábado; saiba mais

O tradicional Arraial da Ufac começa neste fim de semana e promete muita animação, comidas típicas e brincadeiras para toda a família. Um dos destaques da programação será o bingo, marcado para a noite do dia 12 de julho, sábado, com uma premiação especial: 1 ano de internet grátis com a Sem Fronteiras, empresa acreana de conexão de alta velocidade.

O evento é organizado pela Universidade Federal do Acre e reúne estudantes, professores e a comunidade em geral. A segunda noite do arraial contará com o sorteio da premiação no bingo, considerado um dos momentos mais aguardados da festa.

A internet sorteada será na modalidade UltraFibra, com cobertura sujeita à disponibilidade técnica. Os detalhes sobre condições e regulamento estão disponíveis no site da empresa.