O repórter Lucas Martins, da Band, se pronunciou no programa Brasil Urgente sobre a discussão que protagonizou ao vivo com a jornalista Grace Abdul, da Record, durante uma reportagem na cidade de Alumínio, no interior de São Paulo.

"Isso é inadmissível, quero pedir desculpas publicamente a Grace Abdul. Cabem poucas explicações do porquê, foi um episódio lamentável, uma atitude inaceitável da minha parte", disse, já de cabeça mais fria. "Profundamente arrependido", concluiu. View this post on Instagram A post shared by Metrópoles (@metropoles) A confusão ocorreu enquanto os dois profissionais faziam a cobertura do desaparecimento de duas adolescentes, Layla e Sofia, de 16 e 13 anos. As imagens da Band mostram Lucas Martins conversando com uma familiar das jovens enquanto andava na direção de outras duas parentes das vítimas, que falavam com Grace Abdou. Então, o repórter da Band se aproxima da dupla e a profissional da Record se movimenta na frente dele. Ele a afasta com o corpo enquanto diz "Pode mostrar a foto, por favor?". Grace resiste em abrir o espaço e diz "peraí", o que irritou Lucas: "Não, dá licença, Grace, ah, tá louca? Mostra a foto pra gente", se dirigindo a uma jovem com um celular na mão. Enquanto a jovem falava com o repórter da Band, a jornalista da Record interrompe: "Você tá ao vivo, Lucas?" E a discussão começa: "Tô ao vivo, querida". "Por que vc me empurrou?". "Porque vc tá entrando na minha frente propositalmente e não foi a primeira vez que isso acontece", conclui Lucas Martins, irritado, voltando a se dirigir às entrevistadas. Nas imagens gravadas pela Record, dá para ver Lucas Martins puxando Grace pelo braço com força para tirá-la do caminho. O apresentador Reinaldo Gottino, do Cidade Alerta, da Record, disse que o profissional da Band é "covarde"