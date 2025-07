arrependimento-e-tretas:-everton-e-emilyn-falam-do-power-couple

Everton Neguinho e Emilyn Marçal participaram da última edição do Power Couple e se envolveram em algumas polêmicas com outros participantes. A mais falada nas redes sociais foi terem afirmado que Rayanne Morais foi amante de Victor Pecoraro. Além disso, a dupla foi chamada de “biscoiteiros” e foram acusados de tentar criar intrigas dentro do reality da Record.

Pouco mais de uma semana após o término do programa, os pombinhos conversaram com a coluna Fábia Oliveira, com exclusividade. Durante o bate-papo, os dois fizeram um balanço da participação na atração e ainda apontaram os arrependimentos que tiveram após serem eliminados.

Ainda na entrevista, Everton Neguinho e Emilyn Marçal aproveitaram para pedir desculpas para Victor e Rayanne: “Nada justifica o impacto que as palavras que a gente falou ali no quebra-pau pode ter causado para eles”, afirmou o apresentador.

Como está a vida de vocês depois do Power Couple?

Everton Neguinho: Está uma loucura. Voltei à rotina dos eventos, do rodeio, das apresentações. Graças a Deus, a agenda voltou com tudo depois desses dias de pausa no Power Couple. Tem uma demanda que a gente vai atender agora. Não tenho o que reclamar dessa parte profissional.

Emilyn Marçal: O pós-Power tem sido pra gente um momento de bastante reflexão. O programa e a convivência lá dentro são muito intensos. Quem você ama, você ama. Quem você odeia, você odeia. Isso mexeu com a gente de várias formas, tanto como casal e como pessoas. Lá dentro a gente viveu muita coisa e a gente saiu com a sensação de que cresceu. Eu, por exemplo, descobri um autocontrole que nem sabia que tinha. Saímos muito mais fortes, tanto na vida de casal como na pessoal. E, de volta à realidade, eu vou focar na odontologia, em algumas especializações e cursos, me aprimorar e ir com tudo nos meus atendimentos.

Vocês se arrependem de terem participado do Power?

Everton Neguinho: Eu acredito que dificilmente algum outro casal vai falar o contrário, mas não, a gente não se arrepende, de forma alguma. Foi uma oportunidade incrível, a oportunidade da vida, que eu estava esperando. Estava a tanto tempo participar de um reality. A Emilyn sempre foi mais discreta, fora do holofotes, mas ela topou essa empreitada comigo e a gente viveu intensamente lá dentro. É uma experiência muito difícil em alguns momentos, não vou negar, mas acho que nos ensinou muito sobre, vou resumir em uma palavra só, limites. Nos surpreendeu a participação no Power, para melhor.

Por que vocês acham que não chegaram na final?

Emilyn Marçal: Pergunta complexa essa, hein? São muitos fatores que podem fazer, ou não, a gente chegar na final. Lá não é um jogo somente de convivência, porém ela conta. Mas as alianças contam muito, a percepção do público é primordial para que isso possa acontecer e as provas também. Nós não éramos tão bons nelas [provas], mas era bem divertido, Então, a forma como a gente se posicionava lá talvez fosse certa pra gente, que tinha leitura de dentro do jogo, e não era bem interpretada aqui fora pelo público da forma como estávamos tentando passar. Isso pode ser um fatos. Mas, independentemente de tudo, infelizmente não chegamos na final. Mas respeitamos a decisão do público quando tirou a gente e dos nossos colegas que tínhamos lá dentro. E, independente de ter amizade ou não, cada casal teve uma trajetória muito bonita e intensa lá dentro.

Vocês chamaram a Rayanne Morais de amante. Se arrependem disso? Pediriam desculpas a ela?

Everton Neguinho: Aproveitando o espaço, com certeza a gente pede desculpa à Rayanne e ao Victor [Pecoraro]. No calor da emoção e do momento, a gente se expressa de forma impulsiva. A gente aguentou muitas provocações lá dentro, inclusive do casal, mas nada justifica o impacto que as palavras que a gente falou ali no quebra-pau pode ter causado para eles.

Emilyn Marçal: Posteriormente, analisamos que não tinha muita necessidade e que pegamos muito pesado com uma coisa que não estava associada ao jogo. Então, a gente saiu, analisou e conseguimos reconhecer que fomos além. Naquele momento tinha muita emoção misturada, a gente acabou se expressando muito mal e falamos coisas que não precisava. E, como o Everton mesmo falou, era um casal com quem tínhamos embates, mas não justifica que trouxéssemos coisas que não são da nossa alçada. O tempo ajudou a gente a entender que a gente se exaltou e aprender que erramos. Reconhecemos nosso erro e, sim, se tem alguém que devemos um pedido de desculpas é para o Victor e a Rayanne, e pedimos essa desculpa a eles.

Carol e Radamés venceram o programa. Na opinião de vocês, o resultado foi justo? O jogo deles foi o melhor?

Everton Neguinho: Se o jogo foi o melhor, a gente não sabe (risos), mas levou os dois até a final e eles ganharam. Então, não tem como contestar. As atitudes lá dentro e tudo o que a gente viu e viveu sobre a conduta do casal, para nós, não corresponde com o resultado aqui fora, mas quem escolhe é o público, a decisão é do público. É incontestável, tá tudo certo. Se eles ganharam, o povo que escolheu e são merecedores.

Vocês participariam de um outro reality?

Everton Neguinho: Eu sim, com certeza, mas com outra cabeça. Hoje a gente entende até melhor a questão dos limites do jogo, o impacto das atitudes aqui fora. Mas se tiver uma outra oportunidade como essa, não penso duas vezes. Vou, com certeza. Mais equilibrado, mas vou.

Emilyn Marçal: No meu caso, eu diria que talvez, seria uma grande incógnita. A experiência é muito intensa e está tudo muito fresco na minha cabeça. Não sei dizer ao certo “sim, é isso que eu quero da minha vida’. Então, é um grande talvez, fica em suspenso no ar.

Dos casais que participaram do Power, com quem vocês ainda têm contato?

Emilyn Marçal: Temos contato com toda a galera envolvida no grupão, porém o único casal que a gente realmente considera uma amizade mais forte do que foi lá dentro são o Dhomini e a Adriana.

Se arrependem de algo que fizeram no reality?

Everton Neguinho: A gente entra querendo jogar, se proteger e pensando “vou fazer tudo”. Chega lá, é totalmente diferente, a gente se surpreende com as atitudes das pessoas, o envolvimento e a intensidade da emoção, que é algo surreal, não dá para explicar. Como eu sempre quis participar de reality, eu falava para a Emilyn: “A gente vai ser lá dentro o que é aqui fora, quando assiste e fala ‘nossa, faria desse jeito’”. Mas chega lá, não é assim que funciona, não dá para programar nada, é deixar a emoção fluir, ou não, em alguns momentos, agir mais com a razão. Mas se fosse falar de algo que a gente mudaria, seria nossa forma de comunicação em algumas situações. Isso nos faz pensar que poderíamos agir de outra forma.

Emilyn Marçal: Quando estávamos lá dentro, em dado momento do jogo, eu optei por falar menos. E toda vez o Everton me questionada “quer falar?” e eu, “não”. Depois que nós saímos e vimos algumas coisas, de como era mostrado, me arrependo de ter falado pouco. Acho que nesses momentos em que ele me questionava, eu devia ter falado “sim, vou falar sim” e ter me mostrado um pouco mais na questão do posicionamento porque eu pensava muito e conversava muito isso com o Everton, mas nem sempre colocava para fora, como todas as outras pessoas. Então, me arrependo de não ter falado mais de jogo com algumas pessoas que estavam ao meu redor e de ter só focado na minha com ele. Se eu tivesse me mostrado um pouco mais, seria mais benéfico.