Arsenal anuncia a contratação de Viktor Gyökeres com número histórico

O Arsenal anunciou neste sábado (26/7) a contratação do atacante sueco Viktor Gyökeres, do Sporting, de Portugal. Após meses de negociação, o time inglês fez o anúncio oficial e já confirmou que o jogador irá usar a camisa 14 do clube, a mesma que usou Thierry Henry, o maior artilheiro da história da equipe. O atleta já viaja para a Ásia para se juntar aos Gunners na pré-temporada.

Confira o vídeo de apresentação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arsenal (@arsenal)

Leia também

Segundo o jornalista italiano especializado em transferência, Fabrizio Romano, o sueco chega a equipe por 73,5 milhões de euros ( aproximadamente R$ 480 milhões).

Em sua última temporada pelo Sporting, Gyökeres marcou 52 gols e deu 12 assistências em 49 partidas disputadas.

A contratação do jogador vem para suprir uma das maiores necessidades que o time teve na temporada passada, visto que seus atacantes titulares, Gabriel Jesus e Kai Havertz se lesionaram. Inclusive, uma das medidas adotadas por Arteta para a posição foi a utilização do volante Mikel Merino como centroavante.