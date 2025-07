Artistas locais ganham destaque no Palco Cultural do Sebrae na Expoacre Juruá 2025

Com 25 anos de carreira dedicados à música em Cruzeiro do Sul, a cantora Vanete Lima é uma das representantes da cultura local no Palco Cultural do Sebrae, durante a Expoacre Juruá 2025. Além de artista, Vanete também atua como conselheira no Conselho Municipal de Cultura, representando o segmento musical no município.

Pelo segundo ano consecutivo, ela participa da programação promovida pelo Sebrae, que tem como objetivo valorizar os talentos da região e incentivar a produção cultural local. “É uma porta que se abre para a gente mostrar o nosso trabalho e também divulgar a cultura dos nossos artistas. Essa parceria é muito importante”, destacou a cantora.

A programação do Palco Cultural segue nos próximos dias com apresentações que mesclam diferentes estilos musicais. Entre as atrações estão o grupo Rock & Stones, o cantor Manelzinho do Acre e o DJ Magno, unindo rock, música regional e som ambiente para animar o público que visita o espaço do Sebrae.

Vanete Lima demonstrou grande expectativa para sua apresentação este ano. “A expectativa é muito boa, melhor do que no ano passado. A gente espera um público maior, uma multidão deve passar por aqui. É um momento muito especial para nós artistas locais”, disse.

O espaço cultural montado pelo Sebrae na feira mostra o compromisso da instituição com o fortalecimento da economia criativa e com a valorização dos artistas da região, promovendo inclusão, visibilidade e novas oportunidades de atuação no cenário cultural acreano.

