Artistas locais já podem se inscrever para os palcos alternativos da Expoacre 2025

O governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), abriu nesta terça-feira (15) as inscrições para seleção de artistas locais interessados em participar da programação cultural da Expoacre 2025. As apresentações acontecerão nos palcos alternativos Sertanejo e Culturarte, totalizando 54 shows durante o evento, que este ano celebra seus 50 anos e terá início no próximo dia 26, no Parque de Exposições, em Rio Branco.

Os artistas poderão se inscrever para as categorias de DJ, voz e instrumento, bandas e grupos musicais, bem como apresentações de dança. As fichas de inscrição estão disponíveis no site da FEM e devem ser enviadas para o e-mail [email protected] ou entregues presencialmente na sede da Fundação, no Museu dos Povos Acreanos. O prazo final é às 14h da próxima segunda-feira (21). Inscrições enviadas por e-mail após esse horário ou fora do período estabelecido não serão aceitas.

Os cachês variam entre R$ 1 mil e R$ 4,1 mil por apresentação. A seleção será feita por uma comissão com base nos critérios de currículo, comprovação de experiência e portfólio dos candidatos.

No Palco Sertanejo, a programação será dividida em três categorias. Na Categoria A, destinada a DJs, estão previstas 4 apresentações. Já na Categoria B, voltada para artistas que atuam com voz e instrumento, serão realizadas 5 apresentações. Por fim, na Categoria C, destinada a bandas compostas por 5 a 6 integrantes, o público poderá acompanhar 18 apresentações ao longo do evento.

VEJA TAMBÉM: Governo abre inscrição para Galpão do Empreendedorismo na Expoacre na segunda-feira

No Palco Culturarte, a Categoria A contará com 9 apresentações de artistas que se apresentam com voz e instrumento. A Categoria B, dedicada a bandas e grupos musicais com a partir de 5 integrantes, terá 13 apresentações. Por último, a Categoria C, voltada a grupos de dança com mais de 5 integrantes, contará com 5 apresentações.

Ao todo, a Expoacre 2025 contará com 54 apresentações culturais distribuídas entre os dois palcos alternativos, Sertanejo e Culturarte.