Ary Mirelle mostra novidades na brinquedoteca e nos quartos dos filhos com João Gomes

A influenciadora adiantou que a casa ainda deve passar por várias transformações até a chegada do segundo filho

Ary Mirelle, de 23 anos, mostrou aos seguidores, nesta quarta-feira (9/7), como está ficando a brinquedoteca e os quartinhos dos filhos com as reformas. Animada com as mudanças, a influenciadora contou o que ainda pretende fazer nos cômodos. Grávida de Joaquim, ela e o cantor João Gomes já são pais de Jorge, de 1 ano.

Durante o tour, Ary exibiu o quarto de Jorge e explicou os detalhes da decoração. “Eu quis fazer um teto de estrelas, uma coisa mais rústica. Pedi pra fazer um arco nesse quarto de Jorge e o céu estrelado com essa luz”, contou.

Veja as fotos Ary Mirelle mostra decoração de quarto e brinquedoteca dos filhosReprodução: Instagram @arymirelle Ary Mirelle mostra decoração de quarto e brinquedoteca dos filhos-Reprodução: Instagram @arymirelle Ary Mirelle, João Gomes e filho, JorgeReprodução: Instagram @arymirelle João Gomes e Ary MirelleReprodução Ary Mirelle compartilha as alegrias e os desafios da maternidadeFoto/Andrea Leal

Ela também adiantou que o espaço vai ganhar uma nova pintura. “Mudei essas coisinhas, a menina vai vir pintar, aí é outro processo que vou mostrar pra vocês também. Está a coisa mais linda! A arquiteta está fazendo do jeitinho que pedi”, disse.

Em seguida, Ary mostrou um cantinho especial que interliga os quartos dos meninos. “Aqui do lado tem a brinquedoteca – que ainda conta com luminárias em formato de nuvem – e o quartinho de Joaquim, que tem um arco [na parede e outro no teto] e apagando a luz tem o céu estrelado também. Daqui a pouco finaliza”, completou.

Futuramente, a esposa de João Gomes pretende fazer uma reforma para unificar os quartos e revelou que “muita coisa ainda vai mudar”. O casal anunciou a espera do segundo filho em fevereiro. Na ocasião, Ary escreveu: “Eu sou a mulher mais feliz desse mundo. Eu amo meu mundo azul”.