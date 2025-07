Ary Mirelle muda o visual e abandona cabelão na reta final da gravidez

Ary Mirelle surpreendeu os seguidores ao aparecer com um novo visual nas redes sociais nesta terça-feira (1º/7). Grávida do segundo filho, fruto do casamento com o cantor João Gomes, a influenciadora deixou de lado o cabelão e apostou no curtinho, recebendo elogios do maridão.

“Começamos o mês de julho de curtinho”, escreveu Ary na legenda do vídeo em que mostra a transição do visual, exibindo o barrigão do final da gestação de Joaquim.

O cantor de forró não deixou de elogiar a esposa e aprovou o novo corte de cabelo: “Do jeitinho que eu gosto”, reagiu o artista seguido de emojis de palmas.

O casal, que está junto desde de 2022 e se casaram em outubro de 2024, no Recife, já são pais do pequeno Jorge, de 1 ano e 7 meses, e estão à espera da chegada do segundo filho: Joaquim.