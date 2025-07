As primeiras ondas do tsunami atingiram o Alasca, diz tevê

O estado do Havaí, parte das Ilhas Aleutas do Alasca e o norte da Califórnia estão sob alerta de mais severo tsunami, enquanto o restante da Costa Oeste está sob um alerta menos severo.

As primeiras ondas do tsunami já atingiram o Alasca. Elas devem chegar ao Havaí qualquer momento, informa a CNN.

Os demais estados do oeste dos EUA estão se preparando para o impacto, com ondas previstas para as próximas horas. Aqui estão os horários estimados de chegada do Centro de Alerta de Tsunami dos EUA: