Ascensão meteórica: empresário de 80 anos se torna o 2º homem mais rico do mundo

Uma recente atualização da revista Forbes agitou as primeiras posições da lista dos homens mais ricos do mundo. O empresário Larry Ellison, de 80 anos, agora ocupa a segunda colocação, superando nomes como Jeff Bezos e Mark Zuckerberg. Ele está atrás apenas de Elon Musk, CEO de empresas como X, Tesla e SpaceX.

A fortuna de Larry Ellison é estimada em US$ 262,2 bilhões, o equivalente a R$ 1,4 trilhão. O magnata norte-americano construiu sua riqueza como um dos fundadores da Oracle em 1977, que se tornou uma das maiores empresas de software do mundo.

Atualmente, Ellison ocupa os cargos de presidente e diretor de tecnologia na Oracle, além de deter cerca de 40% das ações da companhia. Curiosamente, a empresa quase faliu em 1990 devido a erros contábeis, resultando na demissão de 10% de seus colaboradores na época.

Uma trajetória de superação e luxo

Nascido no Bronx, Nova York (EUA), Larry Ellison teve uma infância difícil. Entregue pela mãe biológica aos tios quando bebê, ele abandonou a faculdade duas vezes antes de se mudar para a Califórnia, onde seu interesse por tecnologia cresceu exponencialmente.

Pai de dois filhos, David e Megan, Larry já se casou cinco vezes, sendo seu último matrimônio com Jolin Ellison no ano passado. Apesar de sua discrição em alguns aspectos, o empresário não esconde o gosto pelo luxo. Em 2012, ele adquiriu grande parte da ilha de Lanai, no Havaí, por US$ 300 milhões (aproximadamente R$ 1,6 bilhão). Desde 2020, ele reside nesse refúgio natural.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.