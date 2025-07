Assis Brasil abre inscrições para concurso Garota Verão da Tríplice Fronteira 2025

Estão abertas as inscrições para o tradicional concurso Garota Verão da Tríplice Fronteira 2025, que integra a programação do 19º Festival de Praia de Assis Brasil, no Acre. O evento é voltado para meninas de Assis Brasil, Peru e Bolívia e promete agitar a região com beleza, cultura e integração entre os povos da fronteira.

As inscrições vão de 8 a 11 de julho e estão sendo realizadas presencialmente na sala da UFAC no município. As candidatas concorrerão a R$ 1.700,00 em premiação, além de grande visibilidade no evento mais esperado do verão na tríplice fronteira.

VEJA TAMBÉM: Assis Brasil celebra 49 anos com Corrida Internacional da Integração e Prova de Ciclismo do Pacífico

O concurso é uma oportunidade para valorizar a juventude da região e promover a integração cultural entre os países vizinhos. A realização é da Prefeitura de Assis Brasil, com apoio do SEBRAE, do Governo do Estado do Acre e da UFAC.

Mais informações podem ser obtidas pelos contatos:

📞 (68) 99230-7858

📞 (68) 99973-2225