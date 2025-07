assista-aqui,-ao-vivo,-ao-“jornal-dos-famosos”-de-hoje-na-leodias-tv!

O programa apresentado por Leo Dias e Janaína Nunes vai ao ar de segunda a sexta na LeoDias TV

O Jornal dos Famosos se firmou como um dos principais produtos jornalísticos do entretenimento brasileiro na internet. Apresentado por Leo Dias e Janaína Nunes, o programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18h, ao vivo no canal oficial do portal no YouTube, LeoDias TV.

Com uma hora de duração, o Jornal dos Famosos aposta em um formato dinâmico e informativo, com foco em apurações exclusivas, bastidores de eventos, furos de reportagem e entrevistas com celebridades. A dupla de apresentadores comanda a atração: Leo traz sua experiência como colunista especializado em celebridades, enquanto Janaína reforça a proposta jornalística ao se posicionar com independência.

O programa conta ainda com a participação de colunistas convidados como Fábia Oliveira, Mônica Apor e Carol Bittencourt, que entram ao vivo com destaques de suas pautas. Diferente de formatos mais voltados ao humor, como o Camarote da Fofoca, também da LeoDias TV, o Jornal dos Famosos tem como missão informar com profundidade sobre o universo dos famosos, sem perder o ritmo e a conexão com o público das redes.

O Jornal dos Famosos pode ser assistido ao vivo no canal da LeoDias TV e você pode acompanhar aqui!