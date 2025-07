Assombração ou acaso? Investigador paranormal morre em turnê com Annabelle original

O homem foi encontrado morto no hotel onde estava com a boneca? em uma turnê por Gettysburg, na Pensilvânia

Uma notícia assustadora tomou conta da imprensa internacional após a morte de Dan Rivera, um famoso investigador paranormal, no último domingo (13/7). O homem de 54 anos estava em turnê com a famosa boneca Annabelle original, em Gettysburg, na Pensilvânia.

O veterano do Exército dos Estados Unidos era investigador principal da New England Society for Psychic Research (NESPR), uma organização fundada por Ed e Lorraine Warren, casal que inspirou os filmes “Invocação do Mal”. Os dois eram donos da boneca, que conta com histórias para lá de macabras.

Veja as fotos Boneca AnnabelleReprodução / YouTube Dan Rivera e AnnabelleReprodução / Instagram: @dan_rivera_nespr Versão de Annabelle usada no filmeReprodução / YouTube Dan Rivera e AnnabelleReprodução / YouTube

A cidade por onde Dan estava passando também é conhecida por ser “mal-assombrada”, e os especialistas afirmam que sua morte aconteceu absolutamente do nada. Bombeiros e médicos chegaram a ser chamados para o hotel onde o homem estava hospedado, mas não tiveram tempo de ajudá-lo.

Rivera também era conhecido por participar de vários programas de televisão paranormais e frequentemente aparecia em vídeos promovendo suas histórias no TikTok e YouTube. Os bastidores da morte surpreenderam a comunidade paranormal.