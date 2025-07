Assuero diz que agro está passando por momento difícil no Acre e exalta papel da Expoacre

O principal mercado potencializado pela Expoacre é o agronegócio, e, por isso, a participação de instituições ligadas a esse setor no evento se faz imprescindível.

Durante o lançamento da feira, neste sábado (19), o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre, Assuero Veronez, falou sobre o atual cenário do agronegócio no estado.

Segundo ele, apesar do momento desafiador, a Expoacre continua sendo um espaço estratégico.

“A Expoacre sempre é um momento positivo de criação de expectativas. Toda a atividade voltada para o agronegócio está presente aqui. É um momento de festa, mas também de negócios”, afirmou.

Veronez explicou que o setor enfrenta dificuldades tanto em nível nacional quanto local.

“O agro está passando por uma fase bem mais difícil, considerando todo o Brasil. No Acre, as dificuldades também são bastante grandes, porque a gente trabalha especialmente com pecuária de corte, que é a principal atividade que nós temos e também a principal atividade de exportação do estado.”

Ele citou o impacto da tarifa imposta pelos Estados Unidos à carne brasileira como um dos fatores que têm pressionado o mercado.

“Estamos experimentando uma baixa muito grande na arroba do boi por conta desse problema da tarifa. Os Estados Unidos são grandes compradores de carne bovina do Brasil.”

Além disso, o dirigente apontou queda no valor de outros produtos estratégicos.

“Outro produto que estava numa fase de crescimento era o café, mas metade da exportação vai para os Estados Unidos e, com a tarifa, o preço já caiu bastante. A soja, que é o segundo produto de exportação do Acre, também está com preços muito baixos.”

Apesar das dificuldades, Veronez defende que é preciso manter o foco na gestão e no crescimento.

“É um momento de cautela, de entender o mercado para fazer investimentos. O que a gente espera de um estado como o Acre é sempre mais investimento. A gente produz com qualidade, mas em quantidade muito pequena, porque temos pouco espaço para plantar. O momento é difícil, mas temos que acreditar no futuro e atravessar essa fase.”