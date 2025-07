Assumiu! Filha de Sandra Annenberg surge aos beijos com mulher e agita a web

Elisa Annenberg-Paglia, filha de Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, causou um alvoroço na web ao publicar um novo vídeo no TikTok. A jovem aproveitou a madrugada desta sexta-feira (18 de julho) para confirmar as suspeitas dos fãs: ela está vivendo um romance.

Após publicar uma série de vídeos com amigas, os internautas notaram o clima entre Elisa e outra jovem. Na ocasião, diversos usuários da plataforma reagiram com bastante bom humor, perguntando se estavam atrapalhando o casal.

Agora, provando que eles estavam certos, Elisa liberou o vídeo em que aparece distraída na calçada e é surpreendida pela moça, que a beija logo em seguida. Empolgados com a novidade, os fãs vibraram com a confirmação. “Que lindas”, disse um. “Meu Deus, eu nunca fiquei tão feliz com um relacionamento de outra pessoa”, disparou outra.

E os internautas não pararam por aí! Além dos elogios, eles investigaram e descobriram que a moça se chama Karlie Jo Dickinson. Discreta, ela também é atriz e possui menos de 2 mil seguidores nas redes sociais.

Fonte: Contigo!

Redigido por ContilNet.