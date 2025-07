Astro mirim de Adolescência, da Netflix, é o ator mais jovem a concorrer ao Emmy

Owen Cooper, de quinze anos, foi indicado ao prêmio de Melhor Ator Coadjuvante no Emmy de 2025

Owen Cooper, o astro de apenas quinze anos que chocou o mundo na minissérie “Adolescência”, da Netflix, acaba de se tornar o ator mais novo a concorrer a um prêmio no Emmy, o “Oscar da TV norte-americana”.

O jovem britânico concorre na categoria de “Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática”, a mesma em que Wagner Moura era cotado, mas acabou sendo ignorado, segundo usuários nas redes sociais. Stephen Graham, Erin Doherty, Ashley Walters e Christine Tremarco completam a lista de indicados.

Veja as fotos “Adolescência”, série da NetflixDivulgação: Netflix “Adolescência”, mini série da Netflix, será exibida nas escolas do Reino UnidoDivulgação/Netflix Adolescência – Foto: Divulgação/Netflix “Ruptura”, série da Apple TV+Divulgação: Apple TV+ “Ruptura” lidera indicações ao EmmyFoto/AppleTV+ Brasileiros reagem com memes ao Emmy sem Wagner MouraFoto/Twitter

Além da indicação histórica, “Adolescência” também concorre na categoria “Minissérie” ou “Série Limitada”. Os indicados à edição de 2025 da premiação foram divulgados nesta terça-feira (15/7).

Entre os destaques da premiação, marcada para o dia 14 de setembro, está a série Ruptura, do Apple TV+, indicada em 27 categorias e considerada uma das melhores produções de 2025 pelo The New York Times.

“Penguim” e a terceira temporada de “White Lotus”, do HBO Max, e “O Urso” e “O Estúdio”, também do Apple TV+, também foram outras das principais séries indicadas.