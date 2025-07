Atacante Anderson Brito deixa time acreano, Independência, para atuar no futebol asiático

O atacante Anderson Brito está de saída do Independência para jogar no futebol asiático. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (30) por meio das redes sociais do clube acreano, que confirmou a não permanência do atleta de 23 anos para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro.

A despedida de Anderson aconteceu no domingo (29), no empate por 2 a 2 contra o Trem-AP, na Arena da Floresta, em partida válida pela 10ª rodada do Grupo A1. O jogador começou no banco de reservas, entrou aos 19 minutos do segundo tempo e marcou, de pênalti, o gol que garantiu o empate para o Tricolor de Aço aos 43 minutos da etapa final.

Com o resultado, o Independência chegou a 15 pontos e permanece na zona de classificação para a segunda fase, ocupando a quarta colocação do grupo, mesma pontuação do Águia de Marabá, terceiro colocado.

Anderson Brito encerra sua segunda passagem pelo clube com 21 partidas disputadas, oito gols marcados, quatro no Campeonato Acreano, um na Copa do Brasil e três na Série D,e um título estadual conquistado. O jogador também atuou pelo Tricolor de Aço em 2019.