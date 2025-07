Atacante do Chelsea elege o time mais difícil do Mundial

O Chelsea teve uma jornada intensa no atual Mundial de Clubes, enfrentando três gigantes do futebol brasileiro: Flamengo, Palmeiras e Fluminense. Após eliminar o Tricolor das Laranjeiras com uma vitória de 2 a 0 nesta terça-feira (8 de julho), o atacante português Pedro Neto, dos Blues, foi questionado sobre qual equipe brasileira foi a mais complicada de se enfrentar.

“É uma pergunta muito difícil. Sem dúvida três equipes com muita qualidade. Acho que o resultado falou por si, também é verdade que tivemos um expulso, mas o Flamengo acabou nos vencendo”, afirmou Pedro Neto na zona mista, indicando o rubro-negro como o adversário mais complicado.

Experiência e aprendizado contra o futebol brasileiro

O jogador explicou que foi desafiador encarar os três times. “Deu para ver a experiência que têm, a qualidade. Estamos muito contentes de ter vivido essa experiência. Foi a primeira vez que joguei contra times brasileiros e peguei logo três. Sem dúvidas aprendi muito também. Equipes de alto nível”, completou.

Na grande final do Mundial de Clubes, o Chelsea aguarda o vencedor do confronto entre Paris Saint-Germain e Real Madrid, que se enfrentam às 16h desta quarta-feira (9 de julho).

Fonte: Metrópoles

