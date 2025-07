Ataque a tiros durante partida de futebol deixa dois feridos em quadra de Brasiléia

Dois homens ficaram feridos após serem alvos de disparos de arma de fogo durante uma partida de futebol realizada no início da noite deste sábado (12), em uma quadra do bairro Leonardo Barbosa, em Brasiléia, no interior do Acre. Os autores do ataque fugiram em uma motocicleta e ainda não foram localizados.

De acordo com informações apuradas pelas autoridades, o tiroteio ocorreu enquanto moradores participavam de uma atividade esportiva entre times da região. O jogo acontecia normalmente quando dois indivíduos chegaram ao local em uma motocicleta. Um dos ocupantes sacou uma arma e efetuou diversos disparos em direção aos presentes na quadra, onde havia adultos, mulheres e crianças.

As vítimas foram identificadas pelas iniciais R.C.S.L. e J.F., ambos com 29 anos. R.C.S.L. foi atingido na panturrilha direita e, ao tentar fugir dos disparos pulando um muro, sofreu uma queda e lesionou o ombro, com suspeita de fratura na clavícula. Ele permanece em observação médica. Já J.F. foi baleado na mesma região da perna, sofrendo apenas lesões musculares. Após atendimento no pronto-socorro da cidade, ele foi medicado e liberado.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas e iniciaram buscas na tentativa de identificar e prender os suspeitos. As investigações preliminares indicam que o ataque pode ter sido um caso isolado, sem relação aparente das vítimas com grupos criminosos.

O caso segue sob investigação das autoridades policiais de Brasiléia.