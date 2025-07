Ataques a ônibus somam 365 casos em SP e ferem mais uma passageira no litoral

Mais um ataque a ônibus foi registrado neste sábado (12), deixando uma passageira ferida em São Vicente, no litoral de São Paulo. A mulher foi atingida por um azulejo no rosto enquanto estava dentro do coletivo, na Avenida Vereadora Angelina Pretti da Silva, no bairro Jardim Irmã Dolores, por volta das 14h. Apesar do corte, ela recusou atendimento hospitalar.

A Prefeitura de São Vicente afirmou que o caso está sob responsabilidade das autoridades policiais. Já a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que está apurando o ocorrido. Nenhum suspeito foi preso até o momento.

A ocorrência soma-se a uma preocupante onda de vandalismo no transporte público paulista, que já contabiliza 365 ataques a ônibus desde o início da série de casos, em junho. Segundo a SPTrans, a média é de 12 atos por dia. A motivação por trás dos crimes ainda não foi esclarecida.

A Polícia Civil trabalha com diversas hipóteses, incluindo um possível desafio viral na internet, disputas entre empresas de transporte ou ação de grupos sindicais. Os ataques se espalham por todas as regiões da cidade, com maior incidência nas zonas sul e oeste.

Um relatório do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), com base em 191 boletins de ocorrência registrados entre 21 de maio e 5 de julho, identificou as vias mais afetadas, entre elas:

Zona Sul: Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, Av. Interlagos, Av. Cupecê

Zona Oeste: Av. Brigadeiro Faria Lima, Av. Corifeu de Azevedo Marques, Rodovia Raposo Tavares

Zona Leste: Av. Sapopemba, Av. Senador Teotônio Vilela

Ainda de acordo com o relatório, cerca de 70% dos ataques ocorreram entre quintas e sábados, sendo 65 apenas em quintas-feiras. As empresas mais afetadas incluem: Vidazul Transportes, Sambaíba, Viação Campo Belo, Via Sudeste, Viação Gatusa, Viação Grajaú, Transpass e, especialmente, Mobibrasil, que lidera o número de ocorrências com 40 veículos depredados.

Nem mesmo veículos adaptados para pessoas com deficiência foram poupados. Duas vans do serviço Atende+ que transporta passageiros com autismo, surdocegueira ou deficiência física severa foram alvo de vandalismo nos dias 30 de junho e 10 de julho, na zona norte.

Em meio aos ataques, pelo menos duas mulheres ficaram feridas após serem atingidas por estilhaços ou objetos arremessados. Até o momento, a SSP confirmou quatro prisões ligadas aos atos, incluindo um homem detido em Guaianases, zona leste, após ser imobilizado pelo motorista do ônibus que atacava com pedras.

A SPTrans e a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito reforçaram, em nota, o repúdio aos ataques e afirmaram estar colaborando com as investigações. A situação ainda preocupa autoridades, motoristas e usuários do transporte público em todo o estado. Por:Metrópoles Participe do nosso canal no WhatsApp e fique por dentro das notícias: