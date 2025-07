Atentado na Barra: vítima foi seguida por criminosos após sair de academia, aponta investigação

Vinicius Drumond, alvo de um atentado a tiros na manhã desta sexta-feira (11/7), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, foi seguido por criminosos armados logo após sair de uma academia dentro do Casa Shopping. A informação foi confirmada pela Polícia Civil, que já trata o caso como uma ação planejada.

De acordo com as investigações, os atiradores iniciaram a perseguição assim que Drumond deixou o local de treino. Ele trafegava pela Avenida das Américas em um Porsche Taycan Turbo veículo elétrico e blindado quando foi surpreendido por uma emboscada.

O carro foi atingido por mais de 30 disparos de fuzil, concentrados principalmente no lado esquerdo, onde estava o motorista. A blindagem do veículo impediu que os tiros atingissem Drumond, mas o automóvel ficou completamente perfurado.

A polícia trabalha com a hipótese de execução premeditada, dada a precisão e o modo de operação dos criminosos. Imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas para identificar os autores e veículos utilizados na ação.