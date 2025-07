“Atira em mim”, disse homem a menina de 13 anos após cometer estupro

Em 1º de janeiro, uma menina de 13 anos foi vítima de estupro em uma área de mata próxima à Colônia Agrícola Kanegae, região do Riacho Fundo I. A vítima era vizinha de André Luiz Dias Maia, 48 anos, o agressor, e ambos haviam passado juntos a festa de Réveillon, na noite anterior ao crime.

No primeiro dia do ano, André ofereceu carona para a menina. Durante o trajeto, ele parou em uma área isolada de mata, onde cometeu o estupro. Segundo relatos da adolescente, ele a ameaçou com uma arma de fogo e chegou a pressionar psicologicamente a menina, ordenando que ela atirasse nele. Mas ela não obedeceu.

Após ele ter mandado ela embora, e ela fugir para pedir socorro, testemunhas relataram terem escutado dois tiros. Quase cinco meses depois, em 30 de maio, restos mortais de André foram encontrados em avançado estado de decomposição por um trabalhador que realizava limpeza em um bambuzal na região próxima ao local do crime.

A perícia identificou o corpo, constatando que ele vestia as mesmas roupas usadas no dia do ataque, e que o ferimento causador da morte foi um disparo na cabeça.

A Polícia Civil da 29ª Delegacia de Polícia de Riacho Fundo investiga o caso como suicídio, mas não descarta a possibilidade de homicídio. André possuía um histórico criminal grave, com acusações e condenações por estupro contra menores, incluindo a própria filha. Ele foi preso em 2014 pelo estupro da menina e cumpriu pena, sendo liberado em regime progressivo em março de 2023.