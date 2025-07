Atleta acreano Thomas Bryan tem luta cancelada de última hora no LFA 212

O lutador Thomas Bryan, representante do Acre no cenário nacional do MMA, teve sua luta cancelada às vésperas do evento LFA 212, marcado para esta sexta-feira (11), em Brasília (DF). Ele enfrentaria o brasiliense Daniel Araújo, o “Rei Brasileiro”, em duelo na categoria peso-galo (até 61,2 kg).

A confirmação do cancelamento veio através das redes sociais de Bryan, que já havia passado pela pesagem oficial na quinta-feira (10). Sem revelar o motivo da suspensão do combate, o atleta publicou uma mensagem em suas redes sociais.

“A luta caiu. Os planos de Deus são inexplicáveis. Em breve retorno passando mais informações”, disse.

O acreano, de 26 anos, vem de dois reveses seguidos, um deles em território francês, pelo Ares Fighting Championship, e outro na disputa de cinturão do BRTL Fight Combat, realizada em Porto Velho (RO).

Para voltar aos ring, ele se preparou em São Paulo, na academia Chute Boxe, ao lado de grandes nomes do esporte, como o ex-campeão do UFC, Charles do Bronx. Por enquanto, não há nova data ou previsão de quando Thomas Bryan retornará ao octógono.