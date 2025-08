Atleta de Cruzeiro do Sul representa o Acre no Shooto Brasil, um dos maiores eventos de MMA da América Latina

O jovem atleta Paulo Victor, de 21 anos, natural de Cruzeiro do Sul, no Acre, sobe ao octógono nesta sexta-feira, 1º de agosto, para representar o estado em uma das maiores competições de artes marciais mistas da América Latina: o Shooto Brasil, que acontece em Brasília (DF).

Criado no bairro da Baixa, Paulo iniciou sua trajetória no esporte aos 11 anos, através de um projeto social da academia Jacaré Fight Team (JFT), sob a orientação do professor Jacaré. Aos 12 anos, começou a competir no jiu-jitsu e, três anos depois, já colecionava conquistas importantes, como o título de campeão mundial de beach boxe, conquistado em Santos (SP).

Aos 18 anos, Paulo Victor estreou no MMA profissional em eventos realizados no Acre. Com boas atuações em lutas em Cruzeiro do Sul e Rio Branco, chamou atenção no cenário nacional e seguiu para o Rio de Janeiro, onde passou a integrar equipes de alto rendimento e disputar eventos de destaque no país.

“O Paulo começou comigo no projeto social da academia, ainda criança. Ele se dedicou muito e, com esforço e talento, chegou onde está. Hoje ele é uma das maiores promessas do MMA do país”, afirmou o professor Jacaré.

Na manhã desta quinta-feira, 31 de julho, Paulo participou da pesagem oficial do Shooto Brasil, encarando de frente seu adversário e demonstrando confiança. “A preparação foi intensa. Estou pronto e motivado para lutar pelo Acre e por Cruzeiro do Sul. Representar minha terra é uma responsabilidade e um orgulho muito grande”, declarou.

Atualmente morando no Rio de Janeiro, o atleta segue invicto em sua carreira e conta com o apoio financeiro de familiares, amigos e apoiadores de Cruzeiro do Sul, que contribuem com despesas como moradia, alimentação e treinos. O bom desempenho nos octógonos já o colocou no radar do Contender Series, torneio classificatório para o UFC, o maior campeonato de MMA do mundo.

A luta desta sexta-feira no Shooto Brasil é considerada mais um passo decisivo na trajetória de Paulo Victor rumo à elite do esporte. O evento será transmitido nacionalmente e reúne os principais nomes da nova geração do MMA brasileiro, e o Acre estará presente nesse palco com um representante de garra, talento e origem humilde.