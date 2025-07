Atletas chegam animados para o primeiro dia de Metrópoles Endurance

Os atletas chegaram animados ao Pontão do Lago Sul para o primeiro dia de disputas do Metrópoles Endurance e esbanjaram carisma. Neste sábado (26/7), os competidores disputarão as provas de aquathlon e águas abertas. O evento é uma realização do Inbras e Sol Nascente e apoio da Setur.

Confira como foi a chegada dos atletas:

Laila Araújo, de 28 anos de idade, é brasiliense, mas morava no Rio de Janeiro e voltou esse ano para a capital federal. O Metrópoles Endurance é a primeira competição da atleta no aquathlon e a competidora se mostrou animada.

Felipe José dos Santos Liberato, de 25 anos, treina aquathlon e triatlo há cerca de um ano e vai para a sua primeira competição com a natação. “Eu sempre gostei de nadar e correr. Já participei de corrida de montanha, diversas outras corridas, meia-maratona. A expectativa é das melhores. Me sinto bem preparado”, disse ao Metrópoles.

Competidores se reúnem para o primeiro dia de disputa do Metrópoles Endurance

Neste sábado (26/7) serão disputada as provas de aquathlon e águas abertas

As disputas terão início no Pontão do Lago Sul

Esta é a primeira edição do evento

Estrutura montada para o Metrópoles Endurance

“Estão falando muito bem da organização, dessa prova. O Pontão é ótimo, então vai ser bem bacana. Eu comecei com a corrida e agora estou na corrida com o aquathlon e começando a bike, a caminho do triatlo”, relatou.

Programação completa de sábado (26/7)

8h – Largada do aquathlon.

9h30 – Largada da prova de águas abertas – 3 km.

11h30 – Largada da prova de águas abertas – 1 km.

10h às 19h – Área de exposição aberta com todos os estandes funcionando.

10 h às 19h – Discotecagem contínua do DJ Nilo Zika entre largadas, chegadas e premiações parciais.

15 h – Palestra Nutrição Esportiva, ministrada por Paulo Mendes, no palco principal.

17 h – Palestra História do Triathlon, com Leandro Macedo, no palco principal.

A disputa conta com a parceria do Sesc, da Clínica Neoliv, do Atacadão Dia a Dia, da Powerade e do Sistema OCB/DF.

Além das duas competições, a programação contará com a discotecagem do DJ Nilo Zika, animando o ambiente, e as palestras “Nutrição Esportiva”, ministrada por Paulo Mendes, no palco principal e “História do Triathlon”, com Leandro Macedo.

Confira os detalhes das provas de aquathlon e de águas abertas.

Aquathlon:

Distância: 750 m de natação e 5 km de corrida.

Tempo-limite: natação – 750 metros – 40 min após a largada; corrida – 5 km – 1h15 após a largada.

Águas abertas:

