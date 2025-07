Atletas da delegação acreana conquistam 15 medalhas na Copa Brasil de Tênis de Mesa; confira

A participação da delegação do Acre na Copa Brasil de Tênis de Mesa terminou com a conquista de 15 medalhas. A competição foi realizada entre os dias (27) e (29), no Ginásio de Esportes Cláudio Coutinho, em Porto Velho (RO), e reuniu cerca de 400 atletas de todo o país.

Dos 23 mesatenistas que representaram o estado, 11 conseguiram conquistar medalhas. O principal destaque individual foi Laurianny Lauane, da Associação Acreana de Tênis de Mesa (AATM), que conquistou duas medalhas de prata e uma de bronze nas categorias Sub-15, Absoluto D Feminino e Rating G Feminino, respectivamente.

Na classificação geral por equipes, a AATM ficou na quinta colocação, somando 14 medalhas.

A Copa Brasil integra o calendário oficial da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) e foi organizada pela Federação Rondoniense de Tênis de Mesa (FRTM).

Medalhistas da delegação acreana:

Veteranos 40+ (bronze): Neyvo Souza Pinheiro (AATM) e Fernando Montelano (AATM)

Veteranos 45+ (bronze): Nilton Sandro (AATM)

Sênior 35 (prata): Wennedy Filgueira (AATM)

Veteranos 50+ (prata): Antônio Conceição (AATM)

Veteranos 55+ (prata): Guaracy Duarte (AATM)

Veteranos 60+ (bronze): Evairton Almeida (AATM)

Rating I (prata): Evairton Almeida (AATM)

Veteranos 65+ (bronze): Antônio Costa (AATM) e Marcos Fernandes (AABB)

Adulto (bronze): Ian Felipe Oliveira (AATM)

Rating G (bronze): Ian Felipe Oliveira (AATM)

Feminino Sub-15 (prata): Laurianny Lauane (AATM)

Absoluto D Feminino (prata): Laurianny Lauane (AATM)

Rating G Feminino (bronze): Laurianny Lauane (AATM)