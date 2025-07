Atletas já podem se inscrever para o Campeonato Acreano de Poomsae; competição será em agosto

A Federação de Taekwondo do Estado do Acre (Feteac) realiza no dia 31 de agosto o Campeonato Acreano de Poomsae. O evento acontecerá no Ginásio do Sesc Bosque, em Rio Branco, e reunirá atletas em diferentes categorias da modalidade.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 20 de agosto. O valor é de R$80 por atleta. De acordo com a organização, só poderão participar competidores filiados à federação.

Segundo Charles Melo, diretor de eventos e de Poomsae da Feteac, os interessados devem se inscrever por meio da página da entidade no Instagram ou por contato direto com professores filiados.

A competição contará com disputas nas categorias mirim, infantil, cadete, juvenil, adulto e master, nos naipes masculino e feminino, contemplando faixas coloridas e faixas pretas. A expectativa da organização é de que mais de 120 atletas participem do evento. No ano passado, a primeira edição registrou 75 inscritos.

O horário de início das disputas ainda será divulgado. As informações são do ge.