Ator de “Zack e Cody” tem conta para postar fãs que tiram fotos “escondidas” dele

Cole Sprouse, ator da TV norte-americana conhecido pelos papéis em “Riverdale” e “Zack e Cody”, da Disney, administra uma conta dedicada a expor os fãs que tentam tirar fotos escondidas do astro pelo celular. Batizada de “Duelo de Câmeras” (@camera_duels), Sprouse diz que o objetivo do perfil é fotografar os “paparazzi” antes que ele seja fotografado.

“Que a câmera mais rápida vença”, desafia em texto da descrição. A conta no Instagram foi criada pelo ator em 2012, e desde então segue atualizada de meses em meses. A última publicação foi compartilhada na última quarta-feira (16/7).

Veja as fotos Abrir em tela cheia Cole Sprouse e o irmão, Dylan, na série “Zack e Cody” Reprodução/Disney Cole Sprouse na série “Zack e Cody” Reprodução/Disney Cole Sprouse, na série “Riverdale” Reprodução/CW/Dean Buscher Cole Sprouse, ator da série “Zack e Cody”, em 2025 Cole Sprouse, ator da série “Zack e Cody” Reprodução/Instagram Voltar

Próximo

Até o momento, Cole Sprouse foi vencedor em 74 dos “duelos de câmeras”, registrados nos posts do feed do perfil.

As publicações são acompanhadas de comentários sarcásticos do ex-astro mirim da Disney, que critica as “estratégias” usadas pelas pessoas para conseguirem tirar fotos sem serem visto ou expõe aqueles que precisam pesquisar o nome do ator no Google para confirmar quem ele é.

Veja: