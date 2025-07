Atriz Cissa Guimarães homenageia filho que morreu há 15 anos

A atriz Cissa Guimarães usou as redes sociais para homenagear o filho Rafael Mascarenhas. Neste domingo (20/7), completam-se 15 anos da morte do jovem.

“Datas. Muito simbólicas e também dolorosas. Hoje, 15 anos de aniversário do nosso Anjo Rafael. Cicatrizes abertas, feridas muito doídas, sangues e líquidos se esparramando pelo corpo e alma, aceitação e gratidão. Acima de tudo, amor imenso, infinitude de aprendizado e luz”, começou.

“Rafael, meu eterno aprendizado de amor e luz. Muito obrigada por tudo, aprendizado, amor, aceitação e evolução. Feliz dia de Anjo meu amor, 15 anos de luz que você nos traz, sempre. Feliz dia, Anjo Rafael, te agradeço”, concluiu.

Rafael Mascarenhas era o caçula

Rafael morreu atropelado no Túnel Acústico, na Gávea, no Rio de Janeiro, quando tinha 18 anos. Na ocasião, o jovem e um grupo de amigos foram andar de skate em um túnel que estava em manutenção no Rio de Janeiro, quando Rafael foi atingido por um carro que fez um retorno na contramão para pegar o trecho bloqueado.

A condenação dos envolvidos no acidente aconteceu só em 2023. Na época, a apresentadora comemorou a condenação à prisão de Rafael Bussamra, que atropelou Rafael, e de seu pai, Roberto Bussamra, que tentou subornar os policiais para encobrir o crime.