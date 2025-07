Atriz de Malhação relembra agressão de namorado que a deixou cega

A atriz Thaís Vaz, que ficou conhecida após interpretar Flávia em Malhação (2004), relembrou um episódio traumático que viveu aos 19 anos. Na ocasião, ela perdeu a visão do olho esquerdo após ser agredida pelo ex-namorado.

Em entrevista à Marie Claire, Thaís relembrou o episódio, que aconteceu há 25 anos, durante o Carnaval. Na época, Thaís e o ex-namorado viajaram com amigos para Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Brigados, o rapaz deu um soco em uma janela de vidro, que acabou estourando do outro lado, onde a atriz estava.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Thaís Vaz interpretou Flávia em Malhação

Reprodução 2 de 3

Thaís Vaz interpretou Flávia em Malhação

Reprodução 3 de 3

Thaís Vaz interpretou Flávia em Malhação

Reprodução

“Ele bateu no vidro, que quebrou com força e atingiu meu olho. Foi uma correria. Nem eu tinha entendido direito o que tinha acontecido. A janela formou uma bola com uma estaca, e o lugar onde ele bateu furou o braço dele. Ele perdeu muito sangue.”

O acidente exigiu mais de um ano e meio de cirurgias: “No começo eu não tinha perdido totalmente a visão. Tive deslocamento de retina, catarata traumática, corte na córnea… tudo de pior. Depois de um tempo, a retina deslocou de novo e não teve mais jeito. Fiz uma cirurgia de cinco horas, mas não consegui recuperar a visão”.

Atualmente, Thaís usa uma lente estética para equilibrar a aparência do olho. “Graças a Deus, tive uma boa adaptação, 80% das pessoas não têm essa sorte”, contou. “É caro, foi uma bênção. Isso me permitiu trabalhar. Entrei em Malhação, também não contei para ninguém. E quando descobriram, achei que fosse perder tudo, mas deu tudo certo”, continuou.

Leia também

Relacionamento abusivo

Na entrevista, Thaís deu mais detalhes do relacionamento abusivo. “Ele já era uma pessoa difícil até com os amigos, irredutível mesmo. Era aquele tipo de pessoa que se ele falava, estava certo”, contou.

Além de atriz, Thaís também foi modelo. Em um dos trabalhos, ela precisou ir escondida do parceiro: “Quando ele descobriu, disse: ‘Não quero namorada minha desfilando de biquíni’. Eu falei: ‘Ah, eu sou sua namorada agora?’. Então, meu pedido de namoro já foi feito assim”.

Por outro lado, ela afirmou que “não abaixava a cabeça para ninguém” e reagia quando o namorado era agressivo. “E aí começava uma briga que todos os amigos ao redor sabiam que era um relacionamento tóxico, sabe? Todo mundo percebia.”