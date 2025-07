Atriz Denise Richards expõe terror vivido com ex-marido: “Me estrangulava violentamente”

A atriz e modelo Denise Richards, de 54 anos, denunciou o ex-marido, o empresário Aaron Phypers, por violência doméstica. A estrela conseguiu uma medida protetiva temporária e tornou públicas imagens dos hematomas provocados pelas supostas agressões. Denise e Aaron foram casados por aproximadamente sete anos.

Nos documentos apresentados à Justiça, obtidos pelo TMZ, Denise relatou uma série de episódios violentos. “Durante todo o nosso relacionamento, Aaron frequentemente me estrangulava violentamente, apertava minha cabeça com as duas mãos, apertava meus braços com força, me dava tapas violentos no rosto e na cabeça, batia agressivamente minha cabeça no toalheiro do banheiro”, afirmou a atriz.

Mais confissões e ameaças

Denise ainda revelou que o ex-marido fazia ameaças de morte caso ela procurasse a polícia. Segundo o relato, em 2022, a atriz sofreu uma agressão no local de trabalho de Aaron, em Malibu. O empresário teria ficado paranoico, acreditando que vasos de plantas “tinham dispositivos de escuta”, e, em seguida, desferiu um tapa no rosto dela, chamando-a de “vadia do caralho”.

A artista anexou fotos recentes ao processo. Em uma das imagens, tirada após um evento em 2023, Denise aparece com hematomas visíveis nos braços. A atriz explicou que essas marcas também foram causadas por agressões.

Outros episódios e preocupação com segurança

Em outro episódio, Denise contou que chegou a temer pela própria vida. O motivo da violência teria sido uma recusa dela em permitir que Aaron acompanhasse uma viagem de trabalho. “Aaron me agarrou pela nuca, pelos cabelos, me jogou no chão e disse: ‘Você não vai cancelar meu voo, eu vou com você e não confio em você’”, relatou.

Mais recentemente, em julho deste ano, Denise acusou Aaron de invadir seu escritório e exigir o celular dela. Diante da recusa, ele teria agarrado seu braço de forma agressiva. A atriz também informou às autoridades que Aaron possui pelo menos oito armas não registradas, aumentando sua preocupação quanto à própria segurança.

Fonte: Contigo!

Redigido por ContilNet.