Atriz que interpretará Madonna em filme garante que projeto vai acontecer

A atriz Julia Garner atualizou os fãs a respeito de um projeto que acompanha a vida de Madonna, no qual ela interpretará a cantora. Na última segunda-feira (28/7), durante a participação no podcast “SmartLess”, ela garantiu que o projeto “ainda deve acontecer”.

Atuando em “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos”, Julia não deu nenhuma explicação para o longo tempo de desenvolvimento do projeto, a não ser dizer que “tudo o que é ótimo… eu sinto que leva muito tempo”. Vale lembrar que ela passou no teste com outras artistas em 2022. A atriz afirmou aos apresentadores do podcast – seu ex-colega de elenco em “Ozark”, Jason Bateman, Will Arnett e Sean Hayes – que ela “cresceu ouvindo Madonna” e canalizou isso para sua audição.

Supostamente exaustivo e competitivo, o processo de audição para o papel incluiu Alexa Demie (estrela de “Euphoria”), Florence Pugh e Anne Winters. Elas teriam que decorar as coreografias e participar de sessões de dança que demoravam horas. “Eu meio que pensei, ok, o que Madonna faria?”, declarou Julia a respeito de sua mentalidade ao entrar na audição.

Madonna, ela disse, “convenceria você de que ela merecia estar nesta sala”. Ela completou, ao dizer que “dominou” a situação: “E eu pensei tipo, você pode aceitar ou não. Mas se você não aceitar, se eu sair, a culpa é sua. E se você aceitar, ótimo. Esse tipo de mentalidade. E trabalhar o ambiente, literalmente trabalhar o ambiente”, falou. Ela disse que reconheceu que dançou na frente e até cantou com Madonna como parte de seu teste para interpretar a cantora.

Cinebiografia de Madonna

Em 2022, foi anunciada a cinebiografia de Madonna, mas passou por altos e baixos no desenvolvimento, com a estrela da produção pausando o trabalho para dedicar-se à turnê Celebration, em 2023. Julia Garner, no mesmo ano, foi escalada, mas até então, os detalhes da produção não são muitos.