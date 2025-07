Audiência de réus por morte de vigilante em escola é suspensa e será retomada em até 30 dias

Foi parcialmente realizada, nesta quarta-feira (2), a audiência de instrução e julgamento dos três acusados de envolvimento na morte do vigilante Raimundo Assis de Souza Filho, de 52 anos. Leandro Mendes dos Santos, Valdeusmar Bezerra da Silva e Francisco do Nascimento Costa respondem pelo crime de latrocínio roubo seguido de morte e podem ser condenados a até 30 anos de prisão.

A sessão ocorreu na Vara de Delitos de Roubo e Extorsão da Comarca de Rio Branco. Durante os trabalhos, apenas parte das testemunhas de acusação foi ouvida. Diante disso, o juiz responsável optou por suspender a audiência, que deverá ser retomada no prazo máximo de 30 dias. A Justiça destacou que o processo é tratado como prioritário e terá continuidade com celeridade.

O crime aconteceu na manhã do dia 7 de abril deste ano, na Escola Maria Raimunda Balbino, localizada na Baixada da Sobral, em Rio Branco. Raimundo Assis, que trabalhava como vigilante na unidade de ensino, foi surpreendido por ao menos três criminosos e acabou sendo atingido por três tiros durante confronto com os assaltantes. Ele morreu ainda no local.

Durante a ação, um dos acusados, Leandro Mendes, também foi baleado e capturado logo em seguida, em um terreno próximo à escola. A investigação da Polícia Civil confirmou o envolvimento dos três homens na tentativa de roubo que resultou na morte do trabalhador.

A retomada da audiência deve contar com o depoimento de outras testemunhas e dos próprios réus, etapa fundamental para que o juiz decida pela pronúncia dos acusados e o possível encaminhamento do caso ao Tribunal do Júri.

Com informações do: Oaltoacre

