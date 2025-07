Audiência que vai debater Meio Ambiente e produção pode apontar saídas para destravar embargos

Confirmada para amanhã, sexta feira, dia 25, na ALEAC, a audiência pública que vai debater Legislação Ambiental e seus impactos sobre a produção e o desenvolvimento da Amazônia, pode ser o início da desburocratização dos entraves ambientais na região.

Em coletiva no gabinete da presidência na manhã desta quinta-feira,24, o presidente da ALEAC, Nicolau Júnior, o vice Pedro Longo e o presidente da Federação da Agricultura do Acre, Assuero Veronez, foram unânimes em afirmar que a presença do ex ministro Aldo Rebelo, pode apontar saídas para destravar os embargos que produtores de várias regiões do Acre enfrentam.

Assuero pontuou que a legislação ambiental é rígida, mas pode ser debatida de forma que se possa aponta e colocar em prática saídas.

“O Aldo vem para ajudar a gente a fazer esse debate e procurar saídas. Ele conhece bem a Amazônia. De um lado se diz que a Amazônia é rica, mas tem a população mais pobre do país. Precisamos enfrentar esse debate”, conclamou.

Autor do requerimento da audiência pública, o vice presidente da ALEAC , Pedro Longo ressaltou a relevância do debate com a presença do ex- ministro e ex- deputado, que foi relator do novo Código Florestal.

Longo lembrou na conversa com os jornalistas, que no Acre há muitas áreas embargadas, e citou Feijó como uma das cidades onde os produtores foram bastante afetados pela medida.

“Esse trabalho em conjunto, da ALEAC, da Federação da Agricultura e demais órgãos, foi proposto para encontrarmos soluções. Vamos ouvir todas as pessoas que vierem participar e juntos buscarmos o melhor caminho”, disse Longo.

Nicolau Júnior ratificou o compromisso do Legislativo estadual com a causa ambiental apontando a própria audiência pública como uma das iniciativas que o parlamento tem feito para fortalecer o setor produtivo sem desrespeitar a legislação ambiental.

“É uma iniciativa da Casa porque a questão ambiental será pauta do planeta na COP 30. A Aleac está atenta an agenda ambiental e vai participar de todas as pautas inerentes ao tema. Convido a todos os interessados para participarem da audiência amanhã para fortalecer o juntos encontrarmos o melhor a melhor saída para essa questão”, disse Nicolau.

A audiência pública acontece nesta sexta feira, a partir das 9h, no plenário da ALEAC.