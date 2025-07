Áudio do VAR revela razão para não expulsão em Flamengo x Atlético-MG

O Flamengo venceu o Atlético – MG neste domingo (27/7) por 1 x 0, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca um dos principais clássicos interestaduais do país e teve muitas polêmicas com relação à arbitragem de Ramon Abatti Abel.

Um dos momentos que mais rendeu reclamações pela torcida rubro-negra foi um lance envolvendo Fausto Vera e Gonzalo Plata, ainda enquanto a partida estava empatada em 0 x 0. Aos 35 minutos do primeiro tempo, Jorginho fez um lançamento antes do meio campo para Gonzalo Plata. O equatoriano dominou bem, mas sofreu falta do defensor atleticano. No primeiro momento, o árbitro chegou a marcar pênalti, mas após checagem, retirou a penalidade e apenas marcou falta fora da área.

O que mais irritou os jogadores do Flamengo foi o árbitro apenas penalizar Fausto Vera com cartão amarelo, ao invés de expulsa-lo. Nesta segunda-feira (28/7), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o áudio do VAR que revelou o motivo da não expulsão do jogador. A justificativa para manter o cartão amarelo foi ter um outro defensor do Atlético na cobertura da jogada, além de Plata estar projetado para a lateral do campo, o que não configuraria condição clara de gol.

Confira:

A CBF divulgou o áudio do VAR da não expulsão de Fausto Vera após falta em Plata na vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o GALO. O árbitro Ramon Abatti Abel deu pênalti num primeiro momento e amarelo para o volante. Foi chamado pelo VAR para revisar o lanc. Ele mudou a decisão… pic.twitter.com/KgHsHR7BPM — Yara Fantoni (@yarafantoni) July 28, 2025

Galo e Flamengo ainda se enfrentam duas vezes nos próximos dez dias. As equipes medem forças nas oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo acontece nesta quinta-feira (31/7), no Maracanã. O confronto da volta será na próxima quinta-feira (6/8), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Rony perdeu um gol sem goleiro. Foi a melhor chance do time mineiro

Hulk é um dos artilheiros do clássico

Técnico Cuca optou por Igor Rabello em decorrência da suspensão de Lyanco

Ortiz marcou de cabeça o único gol da partida

Gilvan de Souza / Flamengo