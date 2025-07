Áudio sobre Zé Felipe vaza em vídeo de Virginia e divide a internet

Um vídeo compartilhado por Virginia Fonseca nas redes sociais repercutiu na web. A influenciadora estava reunida com amigos e familiares — durante a celebração do mesversário do filho — quando o nome de Zé Felipe foi citado. Os internautas se dividiram sobre o que foi dito no áudio que aparece ao fundo do vídeo.

O vídeo mostra a influenciadora Eduarda Freire, que recentemente foi apontada como novo affair de Virginia nas redes sociais, enquanto ela come. Embora a empresária estivesse brincando sobre Duda comendo, o que viralizou mesmo foi a conversa ao fundo da gravação.

“Eu sabia, eu juro”, diz uma pessoa. Logo depois, é possível ouvir outra voz falando o nome de Zé Felipe. Na web, várias pessoas especularam o que teria sido dito na sequência. Alguns entenderam “O Zé Felipe pegou para mim. Eu não esperava”, outros, contudo, avaliam que o áudio diz: “O Zé Felipe pegou a bailarina”.

O que a internet está especulando?

Na web, internautas se dividiram sobre o que teria sido dito no áudio. “Quem escutou ‘o Zé Felipe pegou a bailarina’ precisa urgente fazer uma lavagem no devido”, disse um usuário. Outra pessoa pontuou que o certo seria: “‘O Zé Felipe pegou pra mim!’ Nem precisa escutar várias vezes, o áudio está claro!”.

Outras pessoas, no entanto, destacaram que ouviram a fala sobre a bailarina. “Ela nitidamente falou bailarina e as mulheres passando pano. Sinceramente, fico do lado da Virgínia até se provar o contrário”, disse uma pessoa. Outra frisou: “Eu entendi ‘o Zé Felipe pegou a bailarina’. E foi o comentário da tia dela”.

A especulação sobre “bailarina” tomou conta das redes sociais e deu mais força aos rumores de que Zé Felipe teria traído Virginia Fonseca. Logo após a separação dos dois, entretanto, a assessoria de imprensa do cantor negou os boatos ao Metrópoles.

“Infelizmente, muitas teorias irão surgir. A única certeza que temos é a de não haver prova robusta para provar uma mentira. Durante todo o tempo que estiveram juntos, Zé Felipe e Virginia sempre primaram pela lealdade, a mesma que os fez anunciar a separação”, afirmou a assessoria na época.

Comentário em story de Virgínia chama atenção: “O Zé Felipe pegou a bailarina” pic.twitter.com/fpjWoEHenK — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) July 11, 2025

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.