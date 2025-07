aumento-de-deputados:-lula-leva-em-conta-“sentimento-do-povo”,-diz-agu

O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, disse nesta quarta-feira (16/7) que o presidente Lula levará em conta com a opinião popular ao decidir se veta ou não o projeto que aumenta o número de deputados.

Em entrevista à coluna, Messias evitou antecipar a posição de Lula, mas ressaltou que o petista tem “muita preocupação com o sentimento do povo”, naturalmente resistente ao aumento de 513 para 531 deputados federais.

“Essa é uma decisão que cabe ao presidente Lula. Eu tenho uma reunião com o presidente Lula hoje sobre esse tema. Nós vamos conversar e, a partir da nossa conversa, ele vai tomar uma decisão. Ele vai ouvir os outros ministros, como sempre faz no processo de sanção ou veto. O presidente Lula, obviamente, tem muita preocupação com o sentimento do povo em relação ao tema”, disse o ministro.