Aurora Maria passará por cirurgia para retirada de necrose após queimaduras em hospital

Aurora Maria, recém-nascida que sofreu queimaduras graves durante um banho hospitalar, passará por uma cirurgia na manhã desta quarta-feira (9), no Centro de Tratamento de Queimaduras (CTQ) de Belo Horizonte. O procedimento, segundo a família, teve como foco a remoção de áreas com necrose e a tentativa de preservar todos os dedos da bebê.

A informação foi compartilhada nas redes sociais pelos pais da criança. Em publicação comovente, relataram que a pequena Aurora precisou ser entubada novamente para que não sentisse dor durante a intervenção. “Seguimos em oração e com o coração apertado, mas cheios de fé na sua recuperação”, diz um trecho da mensagem.

Aurora está internada desde o final de junho, após ter sofrido queimaduras de segundo e terceiro graus segundo avaliação preliminar da equipe médica no Hospital da Mulher e da Criança de Cruzeiro do Sul, no Acre. O incidente ocorreu no dia 22 de junho, apenas um dia após o nascimento da menina. Devido à gravidade das lesões, ela foi transferida primeiro para uma unidade de referência em Rio Branco e, depois, levada para Minas Gerais, onde vem recebendo cuidados especializados.

A secretária adjunta da Saúde do Acre, Ana Cristina Moraes, afirmou na terça-feira (8), que ainda não há laudo oficial conclusivo sobre o grau das queimaduras, mas confirmou que a gravidade do caso indica lesões de 2º e 3º graus. A equipe médica segue realizando procedimentos contínuos para garantir a integridade física da recém-nascida.

A técnica de enfermagem responsável pelo banho foi afastada de forma preventiva e responde a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Além da investigação interna, a Polícia Civil também apura o caso. Foram colhidos depoimentos da profissional, da equipe de plantão, da família da vítima, além da realização de perícia no local.

Em meio à luta pela recuperação da filha, os pais cobram por respostas e justiça. “Esse erro quase tirou a vida da nossa filha”, desabafou a mãe, Leidy Mesquita, em uma das postagens. Participe do nosso canal no WhatsApp e fique por dentro das notícias: