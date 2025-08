Aurora Maria recebe alta após quase 40 dias internada em hospital de Belo Horizonte

Após mais de um mês de internação em Belo Horizonte, a pequena Aurora Maria, que sofreu queimaduras graves ainda nos primeiros dias de vida, recebeu alta hospitalar. A notícia foi compartilhada pelo pai, Marcos Oliveira, nas redes sociais nesta quinta-feira (31).

“Temos uma notícia maravilhosa para compartilhar: Aurora recebeu alta, graças a Deus!”, escreveu ele, celebrando a recuperação da filha.

Embora tenha deixado o hospital, Aurora continuará em Belo Horizonte para dar continuidade ao tratamento.

Dois dedos, um de cada pé, ainda estão em processo de cicatrização e exigem cuidados médicos diários para evitar a necessidade de uma nova cirurgia. A próxima avaliação médica está prevista para terça-feira (5).

Em outra publicação, Marcos agradeceu pela recuperação da filha. “Agradecemos a Deus por todas as orações e pelo carinho de todos que nos apoiaram. Que a alegria da recuperação da minha filha traga esperança e paz aos nossos corações. Mais um passo na vida da nossa princesa Aurora Maria”, disse em texto.

A bebê, que sofreu queimaduras de 2º e 3º graus, enquanto tomava banho na maternidade de Cruzeiro do Sul e chegou à unidade de saúde mineira em estado grave. Durante internação chegou a enfrentar uma parada cardíaca que durou 39 minutos. Apesar do quadro crítico, Aurora superou a fase mais delicada do tratamento.