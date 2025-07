“Aurraiá” beneficente vai arrecadar fundos para resgates de animais em Rio Branco

Quem ama festa junina e também é apaixonado por animais tem um compromisso especial nesta sexta-feira (12), em Rio Branco. Acontece o “Aurraiá Patinha Carente”, um arraial beneficente em prol da causa animal, que vai reunir atrações tradicionais, como comidas típicas, bingo, pescaria, música ao vivo e até desfile pet com premiação.

O evento será realizado na Avenida Brasul, no bairro Centro, em frente ao PAC, com início previsto para o final da tarde. Toda a renda arrecadada será destinada ao custeio de resgates feitos por uma organização não governamental que atua na defesa e proteção de animais em situação de abandono ou maus-tratos.

A proposta do Aurraiá é oferecer uma noite de lazer para toda a família e, ao mesmo tempo, incentivar a solidariedade com os animais que mais precisam. Entre as atrações, além da gastronomia típica junina, haverá um animado desfile de pets fantasiados com temática caipira — e os melhores serão premiados.

A organização reforça que qualquer pessoa pode participar e contribuir com a causa, seja comparecendo ao evento, doando ração ou produtos de uso veterinário, ou divulgando a iniciativa nas redes sociais.