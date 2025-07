Autodefesa em foco! Kyra Gracie e Malvino Salvador ensinam técnicas após caso de violência

A lutadora Kyra Gracie e o ator Malvino Salvador gravaram um vídeo para ensinar mulheres a reagirem em situações de agressão, usando como exemplo ataques dentro de elevadores. A iniciativa surgiu após o caso do ex-jogador de basquete Igor Cabral, preso por agredir brutalmente a namorada com cerca de 60 socos em um elevador.

No vídeo, Malvino simula uma agressão, e Kyra demonstra como reagir de forma rápida e objetiva. “Quando caio no chão, não posso ficar vulnerável. Uso as pernas para atacar o joelho ou o rosto, criando espaço para fugir”, explicou a faixa-preta de jiu-jítsu.

Ela também orienta como agir caso o agressor tente continuar os golpes: “Encurto a distância, dou um chute, vou para as costas e protejo a cabeça, aproveitando qualquer brecha para escapar”.

Kyra afirmou que decidiu compartilhar as técnicas após assistir às imagens da agressão cometida por Igor. “Foi um absurdo. Um homem muito forte, provavelmente com técnica, desferindo mais de 60 socos em uma mulher indefesa”, desabafou.

Malvino reforçou que a defesa pessoal começa antes do ataque. “Defesa é antecipação. É criar oportunidades para sair vivo daquela situação”, disse.

O casal destacou que, mesmo em casos extremos, o objetivo principal não é enfrentar o agressor, mas conseguir fugir com segurança.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.