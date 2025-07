Autor de roubo com arma de fogo é preso em Cruzeiro do Sul e seguirá para o presídio

A Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo de Repressão a Crimes contra o Patrimônio (NEPATRI), deu cumprimento nesta semana a um mandado de prisão definitiva contra um homem de 28 anos, identificado pelas iniciais L.F.V., residente no bairro Cumarú, em Cruzeiro do Sul.

O acusado foi condenado por crime de roubo, cuja sentença transitou em julgado recentemente. Com isso, ele deverá cumprir pena em regime fechado no presídio Manoel Neri da Silva, no município.

Segundo as investigações, o crime ocorreu mediante ameaça com arma de fogo, quando o autor rendeu as vítimas e subtraiu seus pertences. Após a identificação do suspeito, a autoridade policial responsável pelo caso representou pela prisão preventiva, que foi acatada pela Justiça à época.

Agora, com a decisão definitiva do Judiciário, o mandado foi executado e o homem foi conduzido à delegacia de polícia. Ele será apresentado em audiência de custódia e, em seguida, transferido para o presídio, onde iniciará o cumprimento da pena imposta.