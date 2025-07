Autora de “Vale Tudo” dá um jeito de botar o morango do amor em cena de sexo

Como já era de se esperar, Manuela Dias não resistiu e meteu o “morango do amor” no remake de “Vale Tudo”. O docinho açucarado, que virou febre nacional nos últimos dias, agora tem função extra na novela das nove da Globo: unir corpos, emoções e blusas pelo chão. Vasco (Thiago Martins) vai começar a produzir os doces para vender e acabará transando com Lucimar (Ingrid Gaigher) em meio aos morangos. Inacreditável? Mas é mais pura verdade.

A história deve começar a ir ao ar no capítulo do dia 20 de agosto e durar cerca de quatro dias – como qualquer outro tema “atual” que é inserido na trama. Vasco e Lucimar finalmente entregam-se à tensão sexual que já vinha sendo cozida em fogo baixo desde a primeira fornada de morangos.

E como tudo nessa novela precisa ter camadas (nem que sejam finíssimas), o momento da transa acontece com direito a sobremesa, sedução e troca de roupas no meio do bar fechado.

“Eu estou viciada no seu morango do amor, Vasco. Troço gostoso!”, diz Lucimar. E Vasco, sem perder a chance do flerte açucarado: “Como é que eu vou deixar a minha Lucilinda sem o moranguinho dela? Mas o doce só vem com “condição”: “Só se tu tirar a minha blusa”. Ela tira. Ele retribui. E logo declara: “Vou começar pelo amor, depois a gente vai pro morango”.

Sim, é isso mesmo. A metáfora virou roteiro. A cena mistura humor pastelão e erotismo com a proposta da autora de entregar um remake moderno, mas ainda com cheiro de novela das oito raiz.

Só que nem tudo são flores (ou morangos). Nas redes sociais, Manuela Dias tem enfrentado críticas por inserir temas contemporâneos — como bebês reborn, assexualidade, maternidade solo, relações raciais e meritocracia — com a profundidade de um pires. O público aponta que muitas discussões são introduzidas com pressa e resolvidas com frases prontas, sem desenvolvimento dramático real. É o famoso “sinal de Wi-Fi social”: forte na superfície, mas sem conexão verdadeira com o que está em jogo.

“Vale Tudo” segue entregando bons momentos para as redes sociais — como esse da transa açucarada, que beira o kitsch, mas diverte e viraliza. O “morango do amor” virou o novo buquê de flores da teledramaturgia brasileira. Só que com calda vermelha e gosto de sátira.