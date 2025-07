Autoridades do Hamas se reúnem para discutir cessar-fogo com Israel

Líderes do Hamas estão perto de aceitar um acordo proposto para um cessar-fogo em Gaza. Autoridades do grupo se reuniram nessa quinta-feira (3/7), em Istambul, para discutir a possibilidade. Eles emitiram uma declaração confirmando que conversaram com outras “facções palestinas”, antes de anunciar formalmente uma resposta.

Segundo fontes próximas ao grupo, o Hamas quer garantias mais fortes de que qualquer pausa nas hostilidades levaria ao fim permanente da guerra de 20 meses.

O grupo islâmico tem sofrido imensa pressão nos últimos meses, com sua liderança militar reduzida e o exército israelense forçando seus combatentes a saírem de antigos redutos nas partes sul e central de Gaza.

Nos últimos dias, Israel intensificou sua ofensiva , lançando uma onda intensa de ataques aéreos em Gaza, matando mais de 250 palestinos, incluindo muitas mulheres e crianças, de acordo com autoridades médicas e de defesa civil.

De forma relutantes, líderes linha-dura dentro do Hamas aceitaram a necessidade de um cessar-fogo para permitir que a organização se reagrupe e planeje uma nova estratégia, disse uma fonte familiarizada com o debate interno.

Desde que um cessar-fogo anterior fracassou em março , mais de 6.000 pessoas foram mortas em Gaza e uma crise humanitária aguda piorou.

Os esforços para uma nova trégua em Gaza ganharam força depois que os EUA garantiram um cessar-fogo para encerrar o conflito de 12 dias entre Israel e Irã no mês passado.

Netanyahu se encontra com Trump

Na terça-feira (1º/7), Trump anunciou que Israel havia aceitado as condições necessárias para finalizar um cessar-fogo de 60 dias, durante o qual as partes trabalharão para pôr fim à guerra. Quando questionado se o Hamas havia concordado com o mais recente acordo de cessar-fogo, ele respondeu: “Veremos o que acontece, saberemos nas próximas 24 horas.”

Benjamin Netanyahu deve voar para Washington no último domingo (6/7) para conversar com Trump sobre a guerra em Gaza, a recente guerra entre Israel e Irã e outras questões regionais.

O primeiro-ministro israelense resiste há muito tempo ao fim permanente da guerra em Gaza, em parte para manter o apoio de aliados de extrema direita em sua coalizão governista. Mas os sucessos de Israel na guerra com o Irã fortaleceram sua posição política, e as pesquisas de opinião em Israel mostram forte apoio a um acordo.