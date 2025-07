“avatar:-fogo-e-cinzas”-revela-povos-do-fogo-e-do-vento-em-novo-trailer

Na tarde desta segunda-feira (28/7), a aguardada sequência da saga de James Cameron, “Avatar: Fogo e Cinzas”, ganhou seu primeiro trailer. O terceiro longa promete expandir ainda mais o universo de Pandora, agora mergulhando em outros temas complexos.

Com estreia marcada para 18 de dezembro de 2025, o filme se passará após os eventos de “Avatar: O Caminho da Água”, colocando a família Sully diante de novos desafios. Eles vão descobrir que nem todos os Na’vi são bons, principalmente com a chegada de duas novas tribos.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Avatar Fogo e Cinzas Reprodução / YouTube: @20thCenturyStudiosBrasil

Cena de Avatar 3 Reprodução / YouTube: @20thCenturyStudiosBrasil

Cena de Avatar 3 Reprodução / YouTube: @20thCenturyStudiosBrasil Cena de Avatar 3 Reprodução / YouTube: @20thCenturyStudiosBrasil

Cena de Avatar 3 Reprodução / YouTube: @20thCenturyStudiosBrasil Cena de Avatar 3 Reprodução / YouTube: @20thCenturyStudiosBrasil Cena de Avatar 3 Reprodução / YouTube: @20thCenturyStudiosBrasil Cena de Avatar 3 Reprodução / YouTube: @20thCenturyStudiosBrasil Cena de Avatar 3 Reprodução / YouTube: @20thCenturyStudiosBrasil Voltar

Próximo

O Povo da Cinza será liderado por Varang (Oona Chaplin) e é originário das regiões vulcânicas de Pandora. Diferente do que se viu até então, essa população é mais agressiva e tem uma relação simbiótica com o fogo, se pode acompanhar neste primeiro trailer.

Enquanto isso, os Comerciantes do Vento chegam como uma tribo nômade, descrita como mais pacífica e vibrante. Eles se deslocam pelo céu com embarcações impressionantes, impulsionadas por criaturas parecidas com águas-vivas gigantes. A história deverá aprofundar a relação entre Quaritch (Stephen Lang) e Spider (Jack Champion).

Divulgado apenas hoje nas redes sociais, o primeiro trailer de “Avatar: Fogo e Cinzas” já vinha sendo exibido exclusivamente nos cinemas antes das sessões de “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos”, que entrou em cartaz no dia 24 de julho. James Cameron tem afirmado que o filme fará “escolhas ousadas” e que o público pode esperar uma evolução na complexidade dos personagens e da trama.