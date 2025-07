Aventura em miniatura! Grounded 2 chega ao Xbox e PC em acesso antecipado

Grounded 2, a continuação direta do jogo de aventura lançado em 2022, está prestes a chegar em Acesso Antecipado no final de julho. Desenvolvido pela Obsidian Entertainment, o título estará disponível para Xbox Series X, Xbox Series S e PC (Steam e Microsoft Store), conforme revelado durante o Xbox Games Showcase 2025. Inspirado em filmes clássicos como “Querida, Encolhi as Crianças” e “Vida de Inseto“, o jogo coloca pequenos heróis em um vasto mundo aberto repleto de ameaças e cenários curiosos.

Grounded 2 chega no PS5?

Para os jogadores de PlayStation 5 (PS5), a notícia não é tão animadora: até o momento, não há confirmação de uma versão para o console da Sony. Vale lembrar que o primeiro Grounded demorou cerca de dois anos após seu lançamento oficial para desembarcar no PS4 e PS5. O game também fará parte dos catálogos do Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass desde o lançamento.

História de Grounded 2

Grounded 2 marca o retorno dos quatro adolescentes protagonistas da aventura original. Dois anos após os eventos do primeiro jogo, em 1992, a nova trama se desenrola em Brookhollow Park, um parque que serve como novo cenário da jornada. A história começa com os jovens comemorando o aniversário do dia em que voltaram ao tamanho normal. Um momento especial, até que uma explosão inesperada os reduz novamente.

Gameplay de Grounded 2

Em Grounded 2, o jogador (sozinho ou em grupo com até três amigos) assume o papel de um adolescente encolhido que precisa lutar para não virar comida de inseto, além de administrar recursos básicos como comida e água. A missão é desbloquear melhorias para fortalecer seus personagens, enfrentar enormes chefes e obter pistas sobre uma cura.

A exploração continua sendo essencial: os jogadores devem reunir pedras, plantas e partes de insetos para fabricar ferramentas, armas e abrigos, garantindo a própria sobrevivência. O novo mapa de Brookhollow Park promete ser três vezes maior do que o do jogo anterior e conta com novos biomas, que incluem formigueiros e um ambiente gelado situado em um carrinho de sorvete.

Alguns dos insetos do primeiro jogo retornam, como formigas, abelhas, joaninhas e aranhas. Já entre os novos inimigos estão: escorpiões, lagartas e borboletas. A maior novidade é a introdução dos Buggies, criaturas amigáveis que podem ser utilizadas como montaria em batalhas e tarefas pesadas — como as Formigas Vermelhas e as Aranhas Tecelãs.

Trailer de Grounded 2

Impressões e Requisitos de Grounded 2

O TechTudo testou o jogo antes do lançamento e destacou a atenção que Grounded 2 dá à experiência do jogador, privilegiando a curiosidade e a exploração para progressão.

Requisitos de sistema: