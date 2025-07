Avião ultraleve cai em rodovia e deixa dois mortos

Um ultraleve caiu no meio de uma rodovia em Brescia, na Itália. Segundo a imprensa local, os dois ocupantes da aeronave morreram queimados pelo incêndio após a queda. As vítimas são um homem de 75 anos e a mulher dele, de 60 anos. A aeronave saiu de Piacenza com destino a Milão, quando caiu na rodovia Corda Molle.

Câmeras de vigilância da rodovia registraram o momento do acidente. Nas imagens, divulgadas pela imprensa local, mostra a aeronave caindo quase na vertical e explodindo na sequência. A explosão atingiu ao menos dois carros que passavam no local. De acordo com o jornais locais, ambos os motoristas escaparam do acidente sem se ferirem gravemente. Após o acidente, o cruzamento da rodovia em direção a Milão, foi interditado.