BA: servidor público é investigado após agredir ex-companheira na rua

Uma mulher foi vítima de agressão na manhã dessa segunda-feira (21/7) no município de Itabuna, no Sul da Bahia. O suspeito é o ex-companheiro dela, que atua como servidor da prefeitura, na Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo informações preliminares da Polícia Civil, a vítima foi agredida pelo seu ex-companheiro após uma discussão. Uma medida protetiva de urgência foi solicitada à Justiça baiana.

Agressão foi flagrada por câmeras de seguranças de casas da rua onde o fato ocorreu. No vídeo, o homem, identificado como José Eduardo de Souza Filho, ataca a mulher com um soco no rosto.

