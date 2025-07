Babás eram proibidas por Ruth de passar informações sobre Léo a Murilo Huff

O cantor Murilo Huff agora é o responsável legal exclusivo por seu filho Léo, fruto do relacionamento com a saudosa Marília Mendonça. A Justiça decidiu pela guarda unilateral do garoto, que desde a morte da mãe vivia sob os cuidados da avó materna, Dona Ruth.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, a guarda exclusiva foi concedida porque, em situações normais, a prioridade para o cuidado de um filho recai sobre o pai ou a mãe. A entrega da guarda a avós ou outros parentes só deve acontecer quando os pais não têm condições de exercer o papel. No caso, Murilo foi reconhecido como presente e capaz de criar Léo.

O processo também apontou que Dona Ruth, avó do menino, vinha tomando decisões sozinha, desrespeitando o acordo de guarda compartilhada que existia. A falta de diálogo entre ela e Murilo foi confirmada até por pessoas próximas, que relataram uma convivência conflituosa entre os dois.

Saúde de Léo e alienação parental pesaram na decisão

Um fator que pesou bastante para a Justiça foi a forma como a saúde de Léo, que é diabético, vinha sendo conduzida. Segundo depoimentos de babás, informações importantes sobre o estado de saúde do menino teriam sido escondidas de Murilo por ordens diretas de Dona Ruth, dificultando o acesso do pai a relatórios médicos e prejudicando seu acompanhamento do tratamento do filho.

Além disso, o processo identificou sinais de alienação parental, que ocorre quando um dos responsáveis tenta afastar a criança do outro, o que também influenciou a decisão judicial.

Dona Ruth recebe visita de Léo após perder a guarda

Nesta quinta-feira (3 de julho), Dona Ruth reencontrou o neto Léo pela primeira vez após a decisão que concedeu a guarda ao pai. O pequeno, que será cuidado por Murilo Huff, visitará a avó a cada quinze dias.

De acordo com informações exclusivas do portal Metrópoles, a visita de Léo à avó nesta quinta-feira (3 de julho) ocorreu conforme autorização de Murilo. O sertanejo ressaltou que sua intenção nunca foi separar ou atrapalhar a convivência entre neto e avó, mas sim garantir um cuidado mais adequado para o pequeno.

Fonte: Contigo!

Redigido por ContilNet.